Calciomercato Milan – Accordo raggiunto: arriva il rinnovo! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Tra i tanti acquisti firmati Massimiliano Mirabelli, probabilmente era quello che destava più curiosità. Giovane, ma non troppo; con tanta qualità messa in mostra; preso a un prezzo assolutamente nella norma e con caratteristiche tecniche che, appunto, incuriosivano molto. Hakan Calhanoglu probabilmente non ha fatto bene come avrebbe potuto, ma tra i vari colpi messi a segno dall’ex direttore sportivo del Milan è quello che ha avuto più continuità e che ha reso meglio.

I tifosi si dividono tra chi proprio non riesce a sostenerlo e chi invece è convinto possa far molto bene se messo in condizione. Di certo il Calhanoglu della seconda parte della prima stagione, quello del primo Gennaro Gattuso per intenderci, è stato un giocatore a tratti eccezionale. Sei mesi a livello altissimo, in cui è stato in grado di fare la differenza e ha messo in mostra una qualità non indifferente. Eppure lo scorso anno, sempre con Gattuso in panchina, non è riuscito a ripetersi, se non in poche occasioni. Anche in questa stagione il rendimento è stato altalenante.

Eppure, con tutti gli allenatori, Calhanoglu è sempre insostituibile. Da Vincenzo Montella a Stefano Pioli, passando anche per Marco Giampaolo. Il turco col numero 10 è l’unico che non viene mai messo in discussione. Non perché ci siano delle preferenze a priori, ma perché Calhanoglu fa anche il cosiddetto “lavoro sporco”. Calha rincorre spesso l’avversario, aiuta molto in fase di copertura e seppur senza giocate strappa applausi è spesso rifinitore in attacco. E, in fondo, il suo l’ha sempre fatto. Immaginate se dovessero avere ragione quelli che sostengono possa fare molto meglio se messo in condizione…

A metterlo in condizioni ideali ci penserà con ogni probabilità Ralf Rangnick il prossimo anno (o eventualmente l’allenatore da lui scelto). Che sia difesa a 3 o a 4, ciò che si è capito è che probabilmente il Milan del prossimo anno avrà bisogno di un giocatore in mezzo al campo, sulla trequarti, con le caratteristiche di Calhanoglu. Il manager tedesco lo ammira da molto tempo, lo avrebbe voluto con sé in Germania e ora è pronto a renderlo protagonista in rossonero.

Ecco perché tra i tanti giocatori del Milan con un contratto a breve termine (quello di Calhanoglu è in scadenza nel 2021), il 10 è probabilmente l’unico quasi totalmente sicuro del rinnovo. Le richieste non mancano, ma Rangnick ha già messo in chiaro le cose: Calhanoglu non andrà via. Ma attenzione: la firma non è scontata invece per Hakan. L’ex Bayer Leverkusen potrebbe pensare a un ritorno in Bundesliga, campionato in cui ha fatto decisamente meglio, anche se ha sempre professato amore per il Milan e dunque, se dovessimo sbilanciarci un po’, protenderemmo per la permanenza. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓