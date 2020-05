CALCIOMERCATO – Mazraoui, cala la richiesta dell’Ajax / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan vuole rivoluzionare la corsia destra di difesa. In uscita sia Andrea Conti che Davide Calabria. Al loro posto arriveranno altri due giocatori. Tanti i profili valutati, in primis Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, ma non solo. Piace moltissimo infatti anche Noussair Mazraoui, marocchino classe 1997 dell’Ajax. Il Milan lo segue da tempo, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti, anche perché l’Ajax ha abbassato le richieste fino a 9,5 milioni. Occhio però alla concorrenza delle romane. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

