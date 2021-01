CALCIOMERCATO – Mandzukic sì o no? Le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – I tifosi rossoneri sono affascinati dalle voci di mercato che vogliono Mario Mandzukic vicino al Milan. Qual è la situazione? Il croato classe 1986 si è proposto al club meneghino, che ora sta pensando se acquistare un centravanti. Valutazioni in corso. Non c’è fretta. Se si farà, si farà a fine mercato. E nel caso in cui dovesse essere preso Mandzukic è molto probabile che il giovane Lorenzo Colombo, classe 2002, parta in prestito. Nella video news le ultime.

