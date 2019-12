VIDEO NEWS – Mario Mandzukic, classe 1986, ha lasciato la Juventus dopo quattro stagioni e mezza (162 gare e 44 gol all’attivo in bianconero) per approdare in Qatar, nell’Al-Duhail, dove già gioca l’ex compagno di squadra Medhi Benatia. Vediamo, nel video diffuso dal club qatariota attraverso il proprio account ‘Twitter‘ ufficiale, l’arrivo di Mandzukic a Doha nella nottata.

