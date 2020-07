CALCIOMERCATO – Maldini, pronta l’offerta per due talenti! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – La stagione è praticamente finita. All’appello manca solo Milan-Cagliari, ma è una partita che non potrà cambiare in nessun modo le sorti della classifica rossonera. Dopo aver confermato la fiducia a Stefano Pioli, dunque, è tempo di programmare il mercato insieme al tecnico. Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro, ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro per pianificare nel dettaglio il tutto. Già individuati alcuni rinforzi: a centrocampo dovrebbe arrivare Marc Roca, classe 1996 dell’Espanyol, come vice di Ismael Bennacer, sostituendo di fatto Lucas Biglia. Ha una clausola da 40 milioni, ma si può trattare. Leggermente più avanti, invece, come rinforzo sulla trequarti piace molto Aleksey Miranchuk, russo classe 1995 del Lokomotiv Mosca. Per lui il prezzo è molto più basso: clausola inferiore ai 10 milioni. Inoltre, la parte cash potrebbe essere dimezzata inserendo il cartellino di Ricardo Rodriguez. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

