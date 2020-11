CALCIOMERCATO – Lovato, un 2000 per la difesa: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si avvicina gennaio e il Milan deve rinforzarsi in difesa, dove probabilmente almeno in due lasceranno. Uno dei nomi che sono stati accostati ai rossoneri e che sembra davvero poter essere un rinforzo adeguato è quello di Matteo Lovato, giovanissimo classe 2000 dell’Hellas Verona, che si sta mettendo in mostra in Serie A e sembra già pronto per il grande salto in una big. Nella video news scopriamo di più su di lui, tra caratteristiche e statistiche.

