Calciomercato, Lookman strappa: cosa conviene fare a Inter e Atalanta? | VIDEO

Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, vuole andare all'Inter in questo calciomercato estivo. Si sta ribellando in tutti i modi. Il video

Foto cancellate dal profilo social, 'follow' tolto, un comunicato arrivato tramite Instagram e allenamenti saltati: così Ademola Lookman strappa con l'Atalanta e cerca l'Inter in questo calciomercato estivo. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti Marco Guidi e Luigi Garlando analizzano il profilo del giocatore e spiegano quali dovrebbero essere le prossime mosse dei due club