CALCIOMERCATO – L’obiettivo: “Non mi interessa” / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Senza alcun dubbio è destinato a diventare un fenomeno, Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese del Rennes ha già tantissimi ammiratori, Milan compreso. I rossoneri lo hanno messo nel mirino da tantissimo tempo e sognano di raggiungerlo, ma dovranno fare i conti con il Real Madrid, che è in prima fila e sicuramente più appetibile per Camavinga. Tuttavia, il francese al momento sembra non pensare troppo al futuro e al mercato. Camavinga ha infatti dichiarato di non essere interessato alle grandi squadre di cui si parla. Nella video news le ultime. Per tutte le sue parole LEGGI LA NOTIZIA >>>

