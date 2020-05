CALCIOMERCATO – L’Inter accelera per Tonali: c’è l’offerta! / Milan News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Tutti vogliono Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha dimostrato di essere pronto per il salto in una grande squadra e tutti i top club italiani sono pronti a darsi battaglia per aggiudicarselo. L’Inter però sta provando a giocare d’anticipo e ha accelerato in modo consistente, provando a bruciare la concorrenza. I nerazzurri hanno già presentato un’offerta alle Rondinelle, dopo aver incassato il forte gradimento da parte del giocatore. A questo punto sta a Milan e Juventus rispondere. Per il momento si tratta di prestito con obbligo di riscatto. La cifra è intorno ai 31,5 milioni. Insomma, si preannuncia una vera e propria asta di mercato. Nella video news le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

