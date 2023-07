Lecce, Corvino: “Non abbiamo incedibili”. Hjulmand andrà via? | VIDEO

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha messo sul mercato i gioielli giallorossi. Morten Hjulmand piace a Milan e Lazio

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha annunciato l'acquisto - stavolta a titolo definitivo - del difensore croato Marin Pongračić dal Wolfsburg dopo l'anno di prestito in Salento. Ha anche rivelato come il club giallorosso ascolterà tutte le offerte che arriveranno per i giocatori più ambiti della squadra. Tra questi, anche Morten Hjulmand, classe 1999, capitano danese che piace al Milan ed alla Lazio. Ecco, nel video, le parole di Corvino