Calciomercato Lazio – Tre top club europei su Milinkovic-Savic | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, poderoso centrocampista serbo della Lazio, è da tempo oggetto del desiderio dei top club d’Italia e d’Europa in sede di mercato.

Il giocatore, che i biancocelesti prelevarono dai belgi del Genk per poco meno di 10 milioni di euro, oggi vale almeno dieci volte tante, nell’ordine dei 100 milioni di euro, secondo il Presidente del sodalizio capitolino, Claudio Lotito, il quale, comunque, farebbe carte false pur di trattenerlo a Roma.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Milinkovic-Savic è intenzionato, nella parte finale di questa stagione, a fare la storia, cercando di vincere lo Scudetto con la Lazio. A quel punto, con il suo valore di mercato sensibilmente aumentato e con un traguardo impensabile raggiunto, le strade del serbo e dei biancocelesti potrebbero anche separarsi.

Su Milinkovic-Savic, attualmente, premono il Manchester United, il PSG ed il Real Madrid ma le manifestazioni di interesse finora dimostrate per il numero 21 della Lazio non si sono mai trasformate in offerte concrete ed alle cifre che vuole Lotito.