Calciomercato Lazio – Tentazione Insigne: le cifre dell’affare | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, la Lazio starebbe pensando a Lorenzo Insigne come grande colpo del prossimo calciomercato estivo: un rinforzo che aumenterebbe la qualità offensiva della formazione di Simone Inzaghi in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Insigne, classe 1991, ha già giocato con Ciro Immobile, bomber biancoceleste, nella famosa stagione 2011-2012 in Serie B, al Pescara, quando, allenato dal tecnico boemo Zdenek Zeman, l’attuale capitano del Napoli mise a segno 20 gol in 38 gare tra il campionato cadetto e la Coppa Italia. Da lì la sua carriera decollò.

Ora, Insigne potrebbe ritrovare l’amico Immobile all’ombra del Colosseo: la Lazio, per prenderlo, dovrebbe però stimare un investimento di almeno 60 milioni di euro e mettere sul piatto un maxi-ingaggio. Al Napoli, Insigne percepisce 5 milioni di euro netti a stagione e già così è ben oltre il tetto salariale di 3,5 milioni di euro imposto dal Presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Tutto, però, è possibile e non è detto che, alla fine, l'affare non possa andare in porto. La Lazio, comunque, valuta anche delle alternative ad Insigne: Pedro Rodríguez del Chelsea, Franco 'El Mudo' Vázquez del Siviglia e Ianis Hagi del Genk.