Calciomercato Lazio – Tare, nuovo assalto a Gaich: le ultime | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Ciro Immobile e Felipe Caicedo non possono bastare, nella prossima stagione, per disputare una competizione prestigiosa come la Champions League. Ecco perché la Lazio di Claudio Lotito è alla ricerca, sul mercato, di un nuovo attaccante.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo ‘AS‘, la Lazio sarebbe tornata su un vecchio pallino del direttore sportivo Igli Tare. Si tratta di Adolfo Gaich, classe 1999, centravanti argentino di 190 centimetri di altezza in forza al San Lorenzo de Almagro, la squadra per cui tifa Papa Francesco.

La Lazio si sarebbe inserita di prepotenza nella trattativa tra San Lorenzo e Trabzonspor per Gaich, il quale, naturalmente, preferirebbe l’Italia alla Turchia. Prima punta potente e letale in area di rigore, in questa stagione Gaich ha già segnato 5 gol in 12 gare nella Superliga argentina.

Protagonista ai recenti Mondiali Under 20, e nel giro della Nazionale Under 23 dell'Albiceleste, Gaich costa circa 10 milioni di euro.