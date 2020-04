Calciomercato Lazio – Se parte Milinkovic-Savic assalto a de Paul | News

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio di Claudio Lotito, che disputerà con tutta probabilità la Champions League nella stagione 2020-2021, è alla ricerca di rinforzi di qualità da acquistare nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Tante delle mosse del club biancoceleste, ed in particolare del direttore sportivo Igli Tare, però, saranno ‘condizionate’ da ciò che accadrà con Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, poderoso centrocampista serbo seguito da Manchester United, Real Madrid, PSG e Juventus.

Nel caso in cui Milinkovic-Savic restasse, la Lazio potrebbe limitare al minimo le proprie manovre in entrata a centrocampo; nel caso in cui, al contrario, qualcuno accontentasse le richieste di Lotito, versando alla società capitolina almeno 100 milioni di euro per il serbo, a quel punto si renderebbe necessario reperire sul mercato un suo sostituto.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il primo nome sulla lista di Simone Inzaghi sarebbe quello dell’argentino Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista dell’Udinese in grado di giocare anche da mezzala, che potrebbe lasciare il Friuli al termine della stagione.

Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2023, ed assistito da Agustín Jiménez, de Paul potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto per la Lazio. Costa 40 milioni di euro, ma si può provare a scendere a 30, ed è seguito anche dalle due milanesi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>