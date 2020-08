Calciomercato Lazio – Piace Muriqi: le parole del suo agente | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Nelle ultime ore si è sparsa un’interessante voce di calciomercato per quanto riguarda la Lazio di Simone Inzaghi. La compagine biancoceleste, alla ricerca di un altro attaccante per la prossima stagione, avrebbe infatti messo gli occhi su Vedat Muriqi.

Classe 1994, kosovaro, Muriqi ha giocato, nell’ultima stagione, nella Süper Lig turca con il Fenerbahçe, realizzando 17 gol e fornendo 7 assist in 36 gare disputate tra campionato e coppa nazionale. Un calciatore mancino che, con il suo fisico (è alto 194 centimetri) potrebbe far comodo alla Lazio.

A tal proposito, ha parlato il suo agente, Haluk Canatar, che ha spiegato: “Ci sono arrivate richieste per Muriqi dall’Italia e dall’Inghilterra, sia verbali che scritte. Le ho inoltrate al Fenerbahçe. Penso che questi club fisseranno un appuntamento con il club turco nei prossimi 10 giorni. Lazio? Ogni club di Serie A ha una storia rispettabile, preferisco non fare nomi precisi”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

