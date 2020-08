Calciomercato Lazio – Opzione Sergio Rico per la porta | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero‘ oggi in edicola, Silvio Proto, secondo portiere della squadra di Simone Inzaghi, appenderà le scarpette al chiodo. Motivo per cui Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, è alla caccia di un secondo portiere che possa fare da vice al titolare Thomas Strakosha.

Nella ‘short list‘ della Lazio, fino ad oggi, figuravano Andrea Consigli (Sassuolo), Alessio Cragno (Cagliari) ed Alberto Paleari (Cittadella). A questi, però, si è aggiunto nelle ultime ore anche il nome di Sergio Rico, classe 1993, portiere spagnolo che nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel PSG, facendo da vice a Keylor Navas il cui cartellino, però, appartiene al Siviglia.

I rapporti tra Lazio e Siviglia, dopo gli affari Ciro Immobile e Joaquín ‘Tucu’ Correa sono ottimi e Sergio Rico, inoltre, è gestito dagli stessi procuratori di Luis Alberto e Jony: Lazio, quindi, in corsia preferenziale per l’estremo difensore che, in carriera, ha difeso anche i pali della porta del Fulham, in Premier League.

Il contratto di Sergio Rico con il Siviglia scadrà il 30 giugno 2021 e la società andalusa non punta più su di lui: un’occasione, per la Lazio, di acquisire un estremo difensore ancora giovane, ma con tanta esperienza internazionale in vista della Champions League, ad un prezzo accessibile. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

