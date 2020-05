Calciomercato Lazio – Novità sul futuro di Immobile: il punto | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ci sono importanti novità sul futuro di Ciro Immobile, classe 1990, centravanti della Lazio dalla stagione 2016-2017 ed attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 27 gol in 26 partite.

Immobile, che di reti, in totale, ne ha segnate 30 includendo anche quelle segnate in Europa League ed in Coppa Italia, è attualmente sotto contratto con il club presieduto da Claudio Lotito fino al 30 giugno 2023 per un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione e, per il quotidiano romano, si va verso un rinnovo dell’accordo tra le parti.

La nuova scadenza del contratto di Immobile, che nella Capitale si trova divinamente, dovrebbe essere fissata al 30 giugno 2025, quando l’attaccante della Nazionale Italiana si avvierà verso la fine della sua carriera, ed il suo ingaggio dovrebbe essere lievemente ritoccato verso l’alto. Un bel riconoscimento per il principale bomber biancoceleste.

Il rinnovo di contratto di Immobile, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, arriva dopo quello di un altro punto fermo della compagine di Simone Inzaghi, il fantasista spagnolo Luis Alberto. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>