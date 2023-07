Milinkovic-Savic all’Al-Hilal, sui social tifosi in delirio | VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic lascia la Lazio per andare all'Al-Hilal, nella Saudi Pro League. Sui social tifosi (laziali e juventini) attoniti

Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, è sul punto di lasciare la Lazio (dopo otto anni) in questa sessione estiva di calciomercato per firmare con l'Al-Hilal. I biancocelesti incasseranno 40 milioni di euro dalla cessione del centrocampista serbo, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Per il calciatore, contratto triennale da 60 milioni di euro netti complessivi. La notizia, sui social, ha generato meme, commenti e reazioni più disparate. Anche i tifosi della Juve, che già 'fiutavano' di prendere SMS, l'hanno presa male. Il video