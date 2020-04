Calciomercato Lazio – Luis Alberto, rinnovo e ingaggio stellare | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, la stagione in Serie A aveva celebrato la Lazio di Simone Inzaghi, seconda in classifica ad una lunghezza di distanza dalla capolista Juventus.

Uno dei punti di forza della compagine capitolina è sicuramente Luis Alberto, classe 1992, fantasista spagnolo che, in questa splendida cavalcata, ha segnato 5 gol e fornito ben 14 assist tra campionato, Europa League e coppe nazionali.

Luis Alberto, che andrà in scadenza di contratto con il club presieduto da Claudio Lotito il 3o giugno 2022, è pronto a legare ulteriormente il proprio futuro a doppio filo con i biancocelesti, visto che è ad un passo dalla firma sul rinnovo del contratto.

Un nuovo accordo che farà certamente felici i tifosi laziali così come il giocatore, che firmerà a giorni un nuovo contratto di cinque anni, con scadenza, dunque, posticipata al 30 giugno 2025, raddoppiando il proprio ingaggio, che salirà a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Luis Alberto, quindi, verrà equiparato ai top players della rosa di Simone Inzaghi, vale a dire Sergej Milinković-Savić e Ciro Immobile. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>