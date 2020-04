Calciomercato Lazio – Luis Alberto, novità sul rinnovo di contratto | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Luis Alberto, classe 1992, fantasista della Lazio di Simone Inzaghi e punto di forza della compagine biancoceleste, è, da tempo, in trattativa con il Presidente biancoceleste, Claudio Lotito, per il rinnovo del suo contratto, che scadrà il 30 giugno 2022.

Parlando in diretta su ‘Instagram‘ con Alberto Fuentes, giornalista di ‘Onda Cero‘, Luis Alberto ha confermato l’imminente firma sul nuovo accordo con la Lazio: “Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà prestoma bisogna aspettare che termini anche la vicenda del Coronavirus. L’ho detto sempre: il Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare. Ma il mio futuro è alla Lazio, quindi è praticamente impossibile che accada”.

Quindi, sulla lotta Scudetto qualora riprendesse il campionato di Serie A, Luis Alberto ha dichiarato: “La sensazione è che a fine mese potremo iniziare ad allenarci, ma è difficile parlare di una data per la Serie A. Ogni cinque giorni cambiano opinione. Io voglio finire la stagione, sarebbe giusto sia per chi è in alto per chi è in basso. Dobbiamo credere allo scudetto. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo principale, che è la Champions League, ma non si può negare che siamo in lizza per il titolo”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>