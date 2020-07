Calciomercato Lazio – Lotta con l’Inter per Kumbulla: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – La sua stagione è terminata anzitempo per un infortunio, ma Marash Kumbulla, classe 2000, difensore albanese dell’Hellas Verona, resta uno dei difensori più ricercati sul mercato italiano. Se lo stanno contendendo, a suon di milioni, Lazio e Inter.

Se, negli ultimi giorni, sembrava che la Lazio fosse balzata in pole position per acquistarlo dal club scaligero, in queste ultime ore l’Inter ha effettuato un importante contro-sorpasso. I nerazzurri, infatti, vorrebbero innestare nella propria retroguardia Kumbulla, anche arrivando a sacrificare Milan Skriniar.

Claudio Lotito, Presidente della Lazio, era convinto di aver chiuso con l’Hellas Verona offrendo, per il cartellino di Kumbulla, 20-22 milioni di euro più il cartellino di André Anderson; l’Inter, però, ha rilanciato e ha alzato la posta sul piatto: l’offerta nerazzurra è di 30 milioni di euro, più il cartellino dell’attaccante Eddie Salcedo (già in prestito in Veneto) ed un giovane della Primavera.

Queste le ultime notizie riferite dal ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola. L’Hellas Verona, logicamente, è molto più allettata dall’offerta dell’Inter. Lotito non ha intenzione di pareggiare la proposta nerazzurra, conta sull’amicizia con il Presidente gialloblu, Maurizio Setti, il quale, infatti, per chiudere con la Lazio chiede che venga alzata l’offerta a 27 milioni di euro più Anderson.

