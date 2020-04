Calciomercato Lazio – La decisione di Lotito su Milinkovic-Savic | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Nella fila della Lazio di Simone Inzaghi milita, come noto, il serbo Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, universalmente definito come uno dei centrocampisti più forti sul panorama calcistico europeo.

Da almeno tre anni su Milinkovic-Savic c’è la fila: ci ha provato il Manchester United, ci ha provato il PSG, ci ha provato il Real Madrid, si era persino interessato, senza però sferrare alcuna offerta concreta, anche il Milan.

Ma, come rivelato da ‘calciomercato.com‘, è stata della Juventus, due estati fa, la proposta recapitata sul tavolo del Presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un’offerta di 55 milioni di euro rifiutata su due piedi dal patron biancoceleste.

Adesso la Juventus ha inserito Paul Pogba in cima alla lista dei propri desideri per la sessione estiva di calciomercato, ma, qualora l’assalto per il ritorno del francese a Torino dovesse sfumare, potrebbe tornare proprio su Milinkovic-Savic.

Quale sarebbe, in tal caso, la risposta di Lotito? Semplice. Il calciatore serbo non è in vendita, a meno che non si presenti un club con una proposta nell’ordine dei 100 milioni di euro. In tal caso, la Lazio prenderebbe in esame un’eventuale cessione dell’ex Genk.

Appare, però, francamente improbabile che, in un calcio europeo economicamente ridimensionato per via dell'emergenza coronavirus, un club possa esporsi finanziariamente così tanto per acquistare un calciatore seppur forte come Milinkovic-Savic.