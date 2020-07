Calciomercato Lazio – Immobile, c’è aria d’addio: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Per ammissione del direttore sportivo Igli Tare, la Lazio, in vista della prossima stagione, sta cercando sul mercato uno o due attaccanti per rimpolpare il proprio reparto offensivo. Il tecnico Simone Inzaghi, infatti, vuole dei calciatori validi e pronti ad affrontare la Champions League.

Come noto, da qualche giorno i biancocelesti sono piombati su Borja Mayoral, classe 1997, attaccante di proprietà del Real Madrid che ha giocato l’ultima stagione in prestito nella fila del Levante. Le ‘Merengues‘ chiedono 20 milioni di euro, la Lazio ne offre 15. Si tratta e non è detto che non si arrivi alla fumata bianca in tempi brevi.

La Lazio, però, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, potrebbe trovarsi alle prese con un problema ben più grosso. Quello della sostituzione di Ciro Immobile, classe 1990, capocannoniere dell’attuale torneo di Serie A con 30 reti al pari di Cristiano Ronaldo, il cui futuro, mai come in questo frangente, sembra essere lontano dalla Capitale.

Immobile nella Lazio si trova bene, ha un contratto ancora lungo e vorrebbe anche restare, ma i recenti screzi tra la tifoseria biancoceleste e la sua famiglia starebbero facendo riflettere il numero 17 campano. Le offerte, dall’Italia (Inter e Napoli) e dall’estero (Newcastle) di certo non gli mancano … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

