Calciomercato Lazio – Il gigante Dzyuba nel mirino di Tare | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Lazio non ha smesso di inseguire Artëm Dzyuba, classe 1988, centravanti russo dello Zenit.

Dzyuba, protagonista anche con la Russia ai Mondiali del 2018 giocati in casa, può arrivare nella Capitale in estate per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo della prossima stagione.

Il contratto di Dzyuba con la compagine di San Pietroburgo scadrà al termine dell’attuale stagione e, pertanto, qualora dovesse arrivare a Roma, rappresenterebbe l’ennesimo colpo di Igli Tare, solerte direttore sportivo biancoceleste.

Dzyuba, seguito anche dal Milan, in passato ha vestito anche le maglie di Spartak Mosca, Tom Tomsk, Rostov ed Arsenal Tula: è gestito dalla ‘Gestifute‘, l’agenzia di Jorge Mendes.

Mendes, come noto, vanta ottimi rapporti con il club presieduto da Claudio Lotito.