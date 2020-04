Calciomercato Lazio – Giroud e Pedro, regali per la Champions | News

CALCIOMERCATO LAZIO – In attesa di capire cosa succederà al campionato di Serie A 2019-2020, la Lazio sta già iniziando a programmare la stagione successiva. Quella che vedrà i biancocelesti di Simone Inzaghi nuovamente impegnati in Champions League.

Motivo per cui Claudio Lotito ed Igli Tare, rispettivamente Presidente e direttore sportivo del sodalizio capitolino, si stanno prodigando per regalare al tecnico dei rinforzi di livello assoluto, senza, però, andare ad incidere troppo sulle casse societarie, così come da tradizione in casa Lazio.

L’idea è quella di affiancare ai totem di questa squadra, ovvero Francesco Acerbi, Luis Alberto, Sergej Milinković-Savić e Ciro Immobile, un paio di elementi di esperienza. Calciatori che Tare avrebbe già individuato in Olivier Giroud, classe 1986, centravanti francese, e Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo spagnolo.

Tanto Giroud quanto Pedro, infatti, lasceranno il Chelsea dal prossimo 1° luglio a parametro zero e, pertanto, diventano nomi molto appetibili per una squadra come la Lazio e per un’esigente piazza come quella di Roma. La conferma che la Lazio sta pressando Giroud e Pedro è arrivata anche dal quotidiano sportivo iberico ‘AS‘.

Su Giroud, però, la Lazio dovrà guardarsi dalla concorrenza ‘interna’, quella portata dall’Inter di Antonio Conte, che già in passato ha prima sedotto e poi abbandonato il centravanti transalpino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

