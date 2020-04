Calciomercato Lazio – Fissato il prezzo per il gigante Coates | News

CALCIOMERCATO LAZIO – In vista della prossima stagione, quella che con tutta probabilità vedrà il ritorno della Lazio di Claudio Lotito in Champions League, la società biancoceleste è alla ricerca di un difensore valido, esperto ed affidabile che possa comporre, con Francesco Acerbi, una coppia di tutto rispetto.

Igli Tare, direttore sportivo del club capitolino, segue da tempo Sebastián Coates, classe 1990, difensore centrale uruguaiano dello Sporting Lisbona: un colosso di 196 centimetri in possesso anche del passaporto italiano. Da tempo colonna dei ‘Leões‘ di Lisbona, Coates non è ritenuto incedibile, tutt’altro.

Lo Sporting, infatti, secondo quanto riferito da ‘A Bola‘, avrebbe fissato in 15 milioni di euro il prezzo del cartellino di Coates, sotto contratto con i biancoverdi fino al 30 giugno 2023, e non si opporrebbero ad una partenza qualora una società si presentasse con tale cifra. La Lazio, dunque, studia le possibilità del colpo.

In questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per via del coronavirus, Coates ha giocato 31 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali e segnato addirittura 5 gol. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>