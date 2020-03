Calciomercato Lazio – Da Luis Alberto a Immobile: Tare blinda i gioielli

VIDEO LAZIO – Straordinaria stagione della Lazio di Simone Inzaghi fino allo stop del campionato per il coronavirus. Il direttore sportivo Igli Tare medita di rinnovare il contratto ai top player del suo team: sul suo taccuino ci sono Luis Alberto (per lui pronto un contratto fino al 2025), Senad Lulic, Marco Parolo (per entrambi un contratto fino al 2021) e Ciro Immobile che scade nel 2023: per il capocannoniere del campionato pronti 4 milioni a stagione più bonus. Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘ che fa il punto in casa biancoceleste.

