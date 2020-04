Calciomercato Lazio – Assalto a Diogo Jota grazie a Jorge Mendes | News

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio, in vista della prossima stagione, che presumibilmente vedrà i biancocelesti di Simone Inzaghi impegnati in Champions League, è alla ricerca di rinforzi di qualità nel settore offensivo ed avrebbe chiesto aiuto ad un vecchio amico, il procuratore portoghese Jorge Mendes, per mandare in porto il suo piano.

Mendes, che ha provveduto la passata estate a piazzare al Wolverhampton il centrocampista Bruno Jordão e l’attaccante esterno Pedro Neto, ora potrebbe ‘restituire il favore’ al Presidente Claudio Lotito facendo fare il percorso inverso a Diogo Jota, classe 1996, attaccante lusitano autore di 15 gol e 6 assist in 37 gare con i ‘Wolves‘ di Nuno Espirito Santo in questa stagione.

Diogo Jota, accostato già alla Lazio nel 2018, vale circa 30 milioni di euro: operazione difficile, forse, ma non impossibile, anche perché il calciatore, sotto contratto con i neroarancio fino al 30 giugno 2022, vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella Capitale.

Impossibile, invece, per la Lazio, arrivare ad un altro forte portoghese del Wolverhampton, il regista Ruben Neves, considerato incedibile.