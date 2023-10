Calciomercato – Baldanzi e Colpani intrigano le grandi | VIDEO

Tommaso Baldanzi (Empoli) e Andrea Colpani (Monza) piacciono a tutte le grandi di Serie A per il prossimo calciomercato estivo. La situazione

Tommaso Baldanzi (classe 2003) e Andrea Colpani (classe 1999) sono tra i migliori talenti italiani che si stanno mettendo in mostra nel nostro campionato. Per questo motivo, i due centrocampisti offensivi di Empoli e Monza sono finiti nel mirino di tutte le big della Serie A! In questo video, il punto a cura di Carlo Laudisa ('La Gazzetta dello Sport')