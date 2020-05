CALCIOMERCATO – L’Ajax sfida i rossoneri per un difensore / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca rinforzi in difesa, preferibilmente giovani e necessariamente di grande talento. Nella lunga lista dei giocatori monitorati c’è anche Bruno Fuchs, difensore dell’Internacional Porto Alegre, classe 1999. Il brasiliano piace molto a Ralf Rangnick, ma il Milan non è disposto a spendere una cifra importante per un giocatore molto giovane e che finora ha giocato solo in Brasile e che quindi ha ancora molto da dimostrare. I rossoneri vorrebbero spendere non più di 1,8 milioni. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’Ajax, che invece pare pronta a pagare la somma richiesta dal club brasiliano. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI QUI >>>

