Calciomercato, la Top 11 degli svincolati: chi può fare al caso del Milan? | VIDEO

Il calciomercato estivo è chiuso, ma ci sono tanti giocatori svincolati che potrebbero fare comodo in Serie A e anche al Milan. Il video

Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato, ma sono ancora tante le occasioni che possono far gola a diverse squadre. 'GazzettaTV' ha stilato un'ipotetica top 11 dei migliori giocatori rimasti svincolati. Dai tanti ex Serie A a un bomber che in carriera ha segnato più di 200 gol: ecco chi potrebbe far comodo ai club del nostro campionato, incluso il Milan, in questo video