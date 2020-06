CALCIOMERCATO – Kouassi ha deciso: rossoneri più vicini / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il primo colpo è arrivato: il Milan ha chiuso per Pierre Kalulu a costo zero, in scadenza con il Lione. Il secondo potrebbe essere un altro giovanissimo, classe 2002. Si tratta di Tanguy Kouassi, difensore centrale del Paris Saint-Germain, anch’egli in scadenza di contratto col club parigino. Ieri è arrivata la prima decisione che lo avvicina ai rossoneri: Kouassi ha comunicato al PSG di voler andare via e quindi non rinnoverà. Il Milan, che già da tempo si era mosso su di lui, adesso potrebbe accelerare dunque per convincerlo a vestire rossonero. Ralf Rangnick è un suo grandissimo estimatore. Nel video le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

