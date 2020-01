VIDEO MILAN – Tutto fatto per il passaggio di Simon Kjaer al Milan. Il difensore danese arriva dall’Atalanta, ma è di proprietà del Siviglia. Operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto in favore del Milan tra sei mesi. In questa video news abbiamo presentato il centrale ex Roma con una scheda con i dati basilari. È il secondo acquisto del calciomercato rossonero.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android