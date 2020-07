CALCIOMERCATO – Kessié è cresciuto: ora tutti lo vogliono / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il lockdown ha fatto male ad alcuni e bene ad altri. Tra questi ultimi pare esserci Franck Kessié, che è tornato decisamente in forma e soprattutto migliorato in ogni aspetto. L’ivoriano ha sorpreso tutti, tra cui anche Paolo Maldini, che ieri ha speso parole d’elogio per il numero 79 rossonero. Il Milan adesso gira intorno a lui e al suo compagno di reparto, Ismaël Bennacer.

Un periodo di forma eccezionale, che però non sembra essere passeggero. Ecco perché, dopo essere stato sulla lista dei partenti per tanto, ora Kessié si è trasformato in uno degli incedibili, nonostante su di lui ci siano Inter e RB Lipsia, pronti a pagarlo anche cifre importanti. Nella video news le ultime. Per tutte le parole di Maldini LEGGI LA NOTIZIA >>>