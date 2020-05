CALCIOMERCATO – Kessie, due mesi per convincere / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Non ha più tempo, non ha più possibilità. Franck Kessie dovrà sudarsi la conferma nel corso di questo finale di stagione, altrimenti sarà ceduto. In casa Milan c’è una rivoluzione alle porte e nessuno ha il posto confermato a prescindere. Specialmente uno come Kessie, che da quando è arrivato è sembrato più involuto che evoluto. L’ivoriano pare campare di rendita dopo alcune buone prestazioni, ma ormai non basta più. Nel caso in cui il campionato riprenda, Kessie dovrà dimostrare una volta per tutte di aver fatto il salto di qualità, di essere diventato un giocatore maturo. In alternativa, il Milan è pronto a lasciarlo andare e puntare su altri profili. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli a riguardo LEGGI LA NOTIZIA >>>

