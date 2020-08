CALCIOMERCATO – Kean con Ibra: la proposta di Raiola / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – La priorità in casa Milan al momento è ovviamente il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, con il raduno ormai distante solo cinque giorni.

I contatti con Mino Raiola sono continui e per “addolcire” il procuratore si potrebbe parlare anche di Moise Kean. È stato lo stesso Raiola a proporlo al Milan: il classe 2000 si è trasferito all’Everton la scorsa estate per 30 milioni, ma non ha inciso.

Vorrebbe tornare in Italia ed è da sempre tifoso rossonero. Inoltre, con Ibra potrebbe finalmente maturare molto. Il costo però è ancora molto alto: almeno 25 milioni.

Ecco perché per ora il Milan, che era convinto di essere coperto, non sta accelerando e lo farà solo a condizioni molto vantaggiose, come un prestito che lo possa rilanciare. Nella video news le ultime.

