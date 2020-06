CALCIOMERCATO – Kalulu rossonero: tutti i dettagli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il primo colpo del nuovo Milan sarà Pierre Kalulu. Si tratta di un terzino destro classe 2000, giovanissimo quindi, di proprietà del Lione, che però dal 30 giugno si libererà a costo zero. Il club francese avrebbe voluto rinnovargli il contratto, ma il Milan è stato più svelto e soprattutto più persuasivo con Paolo Maldini, aggiudicandoselo. Kalulu lunedì arriverà in Italia per le visite mediche e poi firmerà fino al 2025 a mezzo milione all’anno. Nel video i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

