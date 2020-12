CALCIOMERCATO – Kabak, idea per la difesa: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Sarà dura scegliere. Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio. Un rinforzo serve ed è chiaro, come lo era già nella scorsa sessione di mercato. In quella circostanza non si è riusciti ad arrivare a un nuovo acquisto, ma per gennaio c’è stato tempo di valutare. Tanti i nomi papabili. Tra questi anche Ozan Kabak, che forse per età (classe 2000) e qualità è il preferito. Il turco però ha una clausola rescissoria da 45 milioni e lo Schalke 04 non ha intenzione di fare sconti. Nella video news la scheda.

