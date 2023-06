Juventus, Zaniolo si propone: i suoi sei mesi al Galatasaray | VIDEO

Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, si è proposto alla Juventus in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. I suoi 6 mesi in Turchia

Tra i nomi più chiacchierati del calciomercato estivo c'è quello di Nicolò Zaniolo, attaccante italiano del Galatasaray che potrebbe tornare a giocare in Serie A, precisamente a Torino. La Juventus, infatti, lo ha nel mirino e lui ha confessato alla Gazzetta dello Sport di sognare la maglia bianconera ... In attesa di sviluppi, vediamo come è andata finora l'esperienza dell'azzurro in Turchia in questo video