Calciomercato Juventus – Via Pjanic? C’è Paredes: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, al termine della stagione, potrebbe perdere Miralem Pjanic, classe 1990, regista bosniaco ex Roma ed Olympique Lione che potrebbe proseguire la sua carriera nella fila del Barcellona.

I bianconeri, nell’ambito dell’operazione Pjanic, vorrebbero ottenere dal Barça il cartellino di Arthur, classe 1996, ‘volante’ brasiliano ex Grêmio di Porto Alegre, ma lo scambio si preannuncia difficoltoso poiché il centrocampista verdeoro non vorrebbe lasciare la Catalogna.

Ecco perché, secondo il ‘Mundo Deportivo‘, alla fine la Juventus potrebbe tornare a bussare alla porta del PSG, società con cui ha in piedi altre operazioni di mercato che potrebbero riguardare, nello specifico, il terzino Mattia De Sciglio, l’esterno offensivo Douglas Costa (che piacciono a Parigi) e Layvin Kurzawa, terzino sinistro che, invece, farebbe al caso di Maurizio Sarri.

L’operazione in questione riguarderebbe Leandro Paredes, classe 1994, regista argentino già visto, in Italia, con le maglie di Chievo, Empoli e Roma: un centrocampista moderno, completo, che rispecchia in pieno i requisiti richiesti da Sarri per il gioco della sua Juventus. Paredes tornerebbe volentieri in Italia per indossare la maglia della ‘Vecchia Signora‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>