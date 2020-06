Calciomercato Juventus – Tutti su Pogba: la lista delle pretendenti | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole mettere a segno un gran colpo per il centrocampo, il reparto dove, quest’anno, i bianconeri hanno palesato maggiori difficoltà, un po’ per mancanza di elementi tecnici oltre Miralem Pjanić, un po’ per scarsa affidabilità dei sostituti del terzetto titolare.

Non è un mistero che la ‘Vecchia Signora‘ stia seguendo, da tempo, Paul Pogba, classe 1993, centrocampista francese del Manchester United che ha già militato in bianconero dal 2012 al 2016. Pogba andrà infatti in scadenza di contratto con i ‘Red Devils‘ tra un anno, non dovrebbe rinnovare e, pertanto, andrà via nel corso del calciomercato estivo.

Il Manchester United, per Pogba, ha sempre chiesto almeno 100 milioni di euro, ma la Juventus conta di giocare al ribasso su tale cifra, puntando a chiudere l’operazione intorno i 60-70 milioni di euro, inserendo, magari, nell’affare contropartite tecniche gradite al club inglese quali Aaron Ramsey o Adrien Rabiot.

La Juventus, però, dovrà fare attenzione alle numerose insidie che stanno arrivando, in queste ore, dall’estero per Pogba. Il francese, infatti, piace sempre al Real Madrid, allenato dal tecnico suo connazionale Zinedine Zidane e, negli ultimi giorni, anche l’ambizioso Chelsea di Roman Abramović si è iscritto al novero delle pretendenti per Pogba.

I ‘Blues‘ andrebbero su Pogba qualora non riuscissero a chiudere con il Bayer Leverkusen per l’arrivo di Kai Havertz. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>