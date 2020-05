Calciomercato Juventus – Trovata l’intesa con Chiesa: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, la Juventus sta preparando l’assalto a Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina, in vista della stagione 2020-2021.

Non ci sarebbe bisogno di confrontarsi con l’entourage di Chiesa perché, per il quotidiano torinese, grazie all’aiuto di emissari sarebbe già stata raggiunta tra le parti una bozza d’intesa sulla base di un accordo pluriennale ed un ingaggio molto alto per il giocatore, ben oltre gli standard della Fiorentina.

Nel momento del via libera dei viola alla trattativa, poi, Juventus e Chiesa dovrebbero soltanto concordare i bonus. Resta, però, da capire se la Fiorentina, effettivamente, si piegherà a cedere il calciatore ed eventualmente a quali condizioni. La richiesta viola per Chiesa è di 60-70 milioni di euro.

Probabilmente la Juventus vuole abbassare la quota contante dell'operazione inserendo una contropartita tecnica a scelta tra Daniele Rugani, Cristian Romero e Rolando Mandragora, questi ultimi due calciatori attualmente in prestito rispettivamente presso Genoa ed Udinese.