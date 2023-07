Timothy Weah su papà George: “Ha sempre tifato la Juventus” | VIDEO

Timothy Weah, appena passato dal Lille alla Juventus, è figlio dell'ex rossonero George. Ha confermato l'amore del padre per i bianconeri

La Juventus, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Lille l'esterno statunitense Timothy Weah per farne l'erede di Juan Cuadrado, andato all'Inter. Il giovane Tim è figlio dell'ex grande centravanti del Milan, George Weah (1995-2000), il quale, però, anche all'epoca della sua militanza rossonera, non aveva mai nascosto di fare il tifo per la 'Vecchia Signora'. Timothy, presentatosi ieri in conferenza stampa a Torino, ha confermato questa versione: le sue dichiarazioni nel video