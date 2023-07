Timothy Weah rivela: “David mi ha chiesto della Juventus” | VIDEO

Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus, ha rivelato, durante la sua conferenza stampa di presentazione, un retroscena di calciomercato

Timothy Weah, figlio dell'ex milanista George e nuovo acquisto della Juventus di Massimiliano Allegri, ha rivelato, durante la sua conferenza stampa di presentazione, un retroscena di calciomercato molto interessante. Ha svelato, infatti, come Jonathan David, bomber canadese che ha condiviso con lui lo spogliatoio nel LIlle gli abbia chiesto informazioni sulla Juve. Un colpo in arrivo, annunciato in maniera piuttosto singolare? Il video con le parole di Weah jr.