Calciomercato Juventus – Su Milik offensiva dell’Atlético Madrid | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – A fine stagione Gonzalo Higuaín andrà via e la Juventus si sta già muovendo alla ricerca di un sostituto del ‘Pipita‘. Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, lo ha individuato in Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e che, pertanto, sarà ceduto in estate.

Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, su Milik, valutato almeno 40 milioni di euro dal Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, sarebbe piombato, con forza, anche l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, pronto ad offrire quanto chiesto dal Napoli per il cartellino e, soprattutto, accontentare le pretese economiche del calciatore.

I 'Colchoneros', infatti, offrirebbero a Milik un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore ci pensa, la Juventus è avvisata: si attendono contromosse da Torino.