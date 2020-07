Calciomercato Juventus – Spiragli nella corsa a Partey: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo aver concluso, con il Barcellona, lo scambio tra il brasiliano Arthur ed il bosniaco Miralem Pjanić, la Juventus potrebbe prelevare sempre dalla Liga spagnola il suo prossimo centrocampista.

I bianconeri, infatti, seguono con interesse Thomas Partey, classe 1993, poderoso centrocampista ghanese dell’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, punto di forza della mediana dei ‘Colchoneros‘ con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2023.

Il calciatore africano è entrato, prepotentemente, nel mirino dell’Arsenal di Mikel Arteta ma, ad oggi, la trattativa tra le parti non si è conclusa perché, come rivelato dal ‘Sun‘, i ‘Gunners‘ non sono disposti a versare i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del contratto di Partey.

La Juventus, quindi, può tornare in gioco: piazzando, in Premier League, i cartellini di Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot avrebbe margine economico, salariale ed in rosa per fare posto all’ingresso di Partey. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓