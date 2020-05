Calciomercato Juventus – Sorpresa: sfida alla Roma per Pedro | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, in vista della prossima stagione, pensa di replicare i colpi Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, arrivati la scorsa estate a parametro zero rispettivamente dall’Arsenal e dal PSG.

Secondo quanto riferito da il quotidiano ‘Il Tempo‘ in edicola questa mattina, infatti, dietro precisa richiesta del tecnico Maurizio Sarri, i bianconeri starebbero puntando su Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo spagnolo che lascerà il Chelsea a parametro zero al termine della stagione.

Sarri, infatti, ha bisogno di un interprete in quel ruolo per la sua Juventus e gradirebbe tornare ad allenare Pedro che, con lui, nella stagione 2018-2019, aveva collezionato ben 52 presenze e 13 gol con i ‘Blues‘ nell’annata in cui i londinesi sono stati diretti dal tecnico toscano.

Su Pedro, come noto, c’è da tempo la Roma: si profila un bel duello di calciomercato tra due rivali storiche del calcio italiano per il calciatore iberico, il quale, comunque, piace anche all’Al-Sadd allenato dall’amico Xavi, suo compagno di squadra nel Barcellona. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>