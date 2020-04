Calciomercato Juventus – Sorpresa: Pjaca ha rinnovato. I dettagli | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come si ricorderà, qualche estate fa Marko Pjaca, classe 1995, fantasista croato all’epoca in forza alla Dinamo Zagabria, fu al centro di un intricato duello di mercato tra Milan, Inter e Juventus, con il Napoli che, sullo sfondo, sognava il colpaccio.

Adriano Galliani, all’epoca amministratore delegato del club rossonero, andò in Croazia per convincere il giocatore ma fu tutto inutile: alla fine Pjaca scelse di trasferirsi alla Juventus, ben consapevole di come avrebbe trovato poco spazio in prima squadra e di quanto avrebbe dovuto lottare per conquistarselo.

Pjaca, a causa di numerosi infortuni, non è mai riuscito ad imporsi alla Juventus, e, più in generale, in Italia, dove ha indossato anche la maglia della Fiorentina per una stagione con la formula del prestito e, pertanto, si pensava che al termine di questa stagione la ‘Vecchia Signora‘ l’avrebbe venduto al miglior offerente.

Niente di tutto questo perché Pjaca, oggi in prestito all’Anderlecht, nonostante le sole 3 presenze collezionate con il club belga, ha prolungato il proprio contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2023. Misteri del mercato, o segnale che la Juventus non ha mai smesso di credere in un ragazzo tanto talentuoso quanto sfortunato? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

