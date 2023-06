Calciomercato Juventus – Scheda e curiosità di Timothy Weah | VIDEO

Timothy Weah, figlio dell'ex rossonero George, vestirà la maglia della Juventus in questo calciomercato estivo. Conosciamolo un po' meglio

La Juventus ha chiuso con il Lille, in questa sessione estiva di calciomercato, l'acquisto di Timothy Weah, classe 1999, attaccante esterno statunitense. Si tratta del figlio di George, ex grande centravanti del Milan negli anni Novanta. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, ecco la scheda e le curiosità sul nuovo arrivo in casa bianconera. Un giocatore, valido, tutto da scoprire!