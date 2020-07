Calciomercato Juventus – Scelto l’attaccante: è Duván Zapata | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Tra Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko, alla fine, potrebbe spuntarla Duván Zapata. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, sarebbe il bomber colombiano dell’Atalanta, autore di 18 gol e 7 assist in 28 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia finora in stagione, il prescelto della Juventus per sostituire, nella prossima stagione, il partente Gonzalo Higuaín.

Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, avrebbe già pronta un’offerta che potrebbe far capitolare le resistenze della ‘Dea‘ alla cessione di uno dei suoi gioielli più pregiati. Per strappare, infatti, Duván Zapata agli orobici, la Juventus sarebbe pronta a versare ben 30 milioni di euro in contanti più il cartellino del portiere Mattia Perin, che rientrerà alla base, a Torino, dopo aver giocato da gennaio in poi in prestito nel Genoa.

Duván Zapata, sotto contratto con l'Atalanta fino al 30 giugno 2023, sarebbe ritenuto, dalla 'Vecchia Signora', il centravanti ideale per giocare insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.